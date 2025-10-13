تعليم الطائف يُجري اختبار تحديد المستوى لـ300 طالب وطالبة بالمرحلة المتوسطة

في إطار دعم فرص مواصلة التعليم وتنمية القدرات البشرية، أجرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، صباح اليوم الإثنين، اختبار تحديد المستوى لأكثر من 300 طالب وطالبة من المتقدمين للمرحلة المتوسطة للعام الدراسي 1447هـ.
وانطلق الاختبار بنظامه المحوسب في ثانوية الفيصل للبنين والبنات، ضمن مجموعة مدارس تم تجهيزها لهذا الغرض.
ويهدف اختبار تحديد المستوى إلى التأكد من إتقان المتقدمين للمهارات والمعارف الأساسية في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، كمتطلب رئيس للالتحاق بالمرحلة الثانوية، وذلك وفق إجراءات وضوابط محددة تضمن العدالة والدقة في التقييم.
ويأتي هذا التوجّه تعزيزًا لجهود وزارة التعليم في توفير مسارات تعليمية مرنة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية في دعم التحصيل العلمي لجميع الفئات.