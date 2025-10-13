تعليم الطائف يُجري اختبار تحديد المستوى لـ300 طالب وطالبة بالمرحلة المتوسطة

في إطار دعم فرص مواصلة التعليم وتنمية القدرات البشرية، أجرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، صباح اليوم الإثنين، اختبار تحديد المستوى لأكثر من 300 طالب وطالبة من المتقدمين للمرحلة المتوسطة للعام الدراسي 1447هـ.