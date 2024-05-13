أكاديمية الطاقة والمياه تحقق جائزة أفضل الممارسات في استخدام التكنولوجيا عربيًا

توجت أكاديمية الطاقة والمياه بجائزة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في مجال التكوين المهني لأفضل الممارسات في مجال استخدام التكنولوجيا لتطوير التدريب المهني.
وعبر الرئيس التنفيذي للأكاديمية المهندس طارق الشمراني عن سعادته بقوله: "استطعنا خلال السنوات الماضية تدريب الطلبة بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية، كأجهزة المحاكاة في مجال الطاقات المتجددة والطاقة الحرارية وتحلية المياه، كما نجحنا في توفير أجهزة الواقع الافتراضي للمتدربات والمتدربين؛ لمساعدتهم بعملية التكوين في مجال السلامة والصناعة والطاقة".
وشهدت النسخة الثانية من المبادرة التي استضافتها العاصمة المغربية الرباط، مشاركة 155 مرشحًا من 10 دول هي: (المغرب والسعودية والكويت ومصر والأردن وفلسطين وتونس والعراق وسوريا والجزائر)، موزعين على 12 جائزة في أقسام فرعية مصنفة في مجالات التربية والبحث العلمي والثقافة والتكوين المهني.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع البحث العلمي وتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمجالات التربية والتكوين، والبحث العلمي، والعلوم والثقافة.