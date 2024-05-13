أكاديمية الطاقة والمياه تحقق جائزة أفضل الممارسات في استخدام التكنولوجيا عربيًا

وشهدت النسخة الثانية من المبادرة التي استضافتها العاصمة المغربية الرباط، مشاركة 155 مرشحًا من 10 دول هي: (المغرب والسعودية والكويت ومصر والأردن وفلسطين وتونس والعراق وسوريا والجزائر)، موزعين على 12 جائزة في أقسام فرعية مصنفة في مجالات التربية والبحث العلمي والثقافة والتكوين المهني.