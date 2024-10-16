جمعية المودة تباشر 59 ألف قضية أسرية خلال 2024م

وتابع "آل رضي" قائلًا: إن المودة نشرت 1045 مادة توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المشاركة في 26 يومًا عالميًا، وإطلاق خمس حملات توعوية، وهي: أمومة واعية، ورمضان القيم، واوزن حياتك، وغرس القيم ليبقى الود؛ حيث بلغت المشاهدات للموادّ الإعلامية والحملات التوعوية أكثر من 16 مليون مشاهدة.