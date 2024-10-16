جمعية المودة تباشر 59 ألف قضية أسرية خلال 2024م

قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية حتى الربع الثالث من عام 2024، خدماتها لـ 59.724 ألف أسرة.
جاء ذلك بأكثر من 100 ألف خدمة مقدمة عبر مبادراتها التنموية لحماية وتوعية ورعاية وتمكين الأسرة؛ حيث بلغت نسبة المحقق من المستهدف 129%.
وقال المدير العام للجمعية محمد بن علي آل رضي: إن جمعية المودة مستمرة في تحقيق صناعة أثر أعمق في حياة الأسر؛ إذ بلغت نسبة ارتفاع المهارات لدى الأسر المستفيدة من منصة العائلة 79% من خلال الدورات المقدمة، إضافة إلى أن 49% من الأطفال اجتازوا البرنامج العلاجي من الاضطرابات النمائية والسلوكية عبر مركز الطفل المبتكر.
وأضاف أنه من خلال مبادرات حماية الأسرة تمت معالجة 93% من حالات العنف الواردة لمراكز الحماية، وبلغت حالات الصلح وفض النزاعات بين الأسر 61%، وبلغ متوسط نسبة التمكين المالي للسيدات 41% من خلال مركز مُكرمة لتمكين المرأة.
وتابع "آل رضي" قائلًا: إن المودة نشرت 1045 مادة توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المشاركة في 26 يومًا عالميًا، وإطلاق خمس حملات توعوية، وهي: أمومة واعية، ورمضان القيم، واوزن حياتك، وغرس القيم ليبقى الود؛ حيث بلغت المشاهدات للموادّ الإعلامية والحملات التوعوية أكثر من 16 مليون مشاهدة.
وعلى صعيد الأداء المؤسسي لجمعية المودة، أشار "آل رضي" إلى أن متوسط نسبة الأداء التشغيلي للجمعية بلغ 91%؛ وبلغت نسبة رضا أصحاب المصلحة 92%، كما بلغت نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالضيوف 88%.
فيما شاركت المودة تجربتها من خلال ملتقيات، إضافة إلى إسناد خمسة مشاريع ومنافسات حكومية، كما وقعت سبع شراكات ومذكرات تفاهم مع جهات مختلفة.
أما على صعيد الأداء المالي فقد حققت الجمعية من الربع الثالث مصروفات على البرامج والمشاريع الخيرية والتنموية نسبة 91.40%، كما بلغت عوائد الاستثمارات المالية والعقارية إلى إجمالي الإيرادات 12%، ونسبة عائد الاستثمار الاجتماعي إلى إجمالي الإيرادات 2%.
وبلغ متوسط نسبة المصروفات العمومية والإدارية 8.60%، وكان العائد الاقتصادي من التطوع بقيمة 226.473 ألف ريال، وبلغت نسبة تقييم معايير الحوكمة 100%.