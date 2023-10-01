جامعة الملك خالد تحصد جائزتين في الابتكار بالتعليم والتدريب الإلكتروني

وأكد "قحمش" أن حصول الجامعة على الجائزتين جاء في مسار "الأثر" لكون الجامعة من أعلى الجهات فاعلية وكفاءة في خلق الأثر، من خلال المساهمة في تنمية القدرات البشرية، وتفعيل مبادرات التعليم والتدريب الإلكتروني، وإتاحة الموارد التعليمية، وذلك من خلال إثراء المحتوى على المنصة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة OERx بأكثر من 6000 فيديو تعليمي، وتجاوُز عدد تفاعل المستخدمين 150 ألف مستفيد، وكذلك إتاحة الموارد التعليمية من خلال منصة FutureX؛ إذ بلغ إجمالي المتعلمين 6988، والمتعلمين النشطين 2263، والشهادات الصادرة 15185 شهادة.