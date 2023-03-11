رفع مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية، المهندس رياض بن حسين الفقيه خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسموّ ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة "يوم العَلَم"، الذي يوافق 11 مارس من كل عام.
وقال "الفقيه": نحتفل اليوم بكل فخر واعتزاز بيوم العلم السعودي مناسبة وطنية سعيدة لنا نحتفل فيها جميعاً في المملكة العربية السعودية الموافق الحادي عشر من مارس.
وأضاف: يوم العلم السعودي هو اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبدالعزيز العلم بشكله الذي نراه اليوم، حيث يُقام يوم العلم السعودي تكريمًا لراية "لا إله إلا الله" التي شهدت على توحيد السعودية.
وأردف الفقيه: يوم العلم مناسبة وطنية ترتبط بالتاريخ السعودي الشامخ، يوم العلم السعودي هو قصة ارتباط عميقة وعظيمة بين الشعب والوطن والقادة، وهو منارة الحب والخير والبركة التي يتخذها جميع السعوديين نبراساً للعطاء والجد، يوم العلم السعودي هو يوم فرح وسعادة لكلّ السعوديين، كل عام وعلم وطني عالياً خفاقاً .