وأردف الفقيه: يوم العلم مناسبة وطنية ترتبط بالتاريخ السعودي الشامخ، يوم العلم السعودي هو قصة ارتباط عميقة وعظيمة بين الشعب والوطن والقادة، وهو منارة الحب والخير والبركة التي يتخذها جميع السعوديين نبراساً للعطاء والجد، يوم العلم السعودي هو يوم فرح وسعادة لكلّ السعوديين، كل عام وعلم وطني عالياً خفاقاً .