"الأمر بالمعروف" في الباحة تنظّم معرض "ولاء" لتعزيز الأمن الفكري

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، نظّم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، اليوم، المعرض التوعوي "ولاء"، وذلك في مركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس جديع القحطاني، وعدد من مديري وممثلي الجهات الحكومية.
وتخلل المعرض لقاء تعريفي بعنوان "أهمية الأمن الفكري"، قدّمه مدير عام فرع الهيئة الشيخ فهد الثبيتي، استعرض خلاله جهود المملكة في مكافحة التطرف وحماية الفكر، إلى جانب البرامج التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة بمختلف شرائح المجتمع.
واختتم اللقاء بعدد من التوصيات، أبرزها: تفعيل المبادرة في الجهات الحكومية كافة، وإعداد تقارير دورية عن مخرجاتها، ورفعها لصاحب السمو أمير المنطقة لمتابعة أثرها ونتائجها الميدانية.