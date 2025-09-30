"الأمر بالمعروف" في الباحة تنظّم معرض "ولاء" لتعزيز الأمن الفكري

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، نظّم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، اليوم، المعرض التوعوي "ولاء"، وذلك في مركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس جديع القحطاني، وعدد من مديري وممثلي الجهات الحكومية.