"كفى" مكة تنظم برامجَ توعوية وعلاجية في اليوم الوطني

نفذت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، عددًا من الفعاليات والبرامج التي تستهدف الأسر، وخصوصًا الشباب، عبر فروعها بـ"مكة وجدة والطائف والليث والقنفدة وبحرة"، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.