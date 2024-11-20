اختتام دورة "منصات التواصل الاجتماعي" عن بُعد بالرياض

اختتمت، اليوم الأربعاء، دورة إدارة منصات التواصل الاجتماعي التي نظمت "عن بعد"، بمشاركة أكثر من 2500 إعلامي وإعلامية من جميع دول الخليج، بتنظيم من جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، بالتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام.