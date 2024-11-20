اختتام دورة "منصات التواصل الاجتماعي" عن بُعد بالرياض

اختتمت، اليوم الأربعاء، دورة إدارة منصات التواصل الاجتماعي التي نظمت "عن بعد"، بمشاركة أكثر من 2500 إعلامي وإعلامية من جميع دول الخليج، بتنظيم من جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، بالتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام.
ونُظمت الدورة على مدى يومين، وقدمها الزميل الإعلامي والمدير العام للتواصل المؤسسي في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاني الغفيلي.
وتطرق للتحديات التي تواجه العاملين في المجال الاتصالي، وركز على خمسة تحديات، وهي: التغيرات التقنية السريعة، والتقنية والوفرة المعلوماتية، ووظيفة الإعلامي حاليًا، والوسائل التي تركز على شكل المادة الإعلامية.
كما تحدث عن الإعلام ووصفه بسلاح ناعم يستخدم لأهداف متعددة، وعن المحتوى الرقمي والمهتمين في الإعلام من كل الفئات، وصناعة المحتوى الاحترافي والإبداعي.
ثم تحدث عن الوسائل الاتصالية، قبل أن يجيب عن أسئلة المشاركين.