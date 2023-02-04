محافظ القويعية يزور مبادرة "كشتة" المقامة في حديقة الملك عبدالله بالقويعية

قام محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر بزيارة تفقدية لفعاليات مبادرة كشتة التي تنظمها بلدية القويعية في إطار مبادرات أمانة منطقة الرياض، وكان في استقباله رئيس البلدية عبدالرحمن بن محمد الرويمي.
وتفصيلاً؛ شاهد "ابن معمر" في جولته الأركان والمسابقات والفعاليات المقامة في هذه المبادرة. وشملت المبادرة لهذا الأسبوع عدة فعاليات؛ منها: (أفضل قرص جمري، أفضل كبسة للنساء).
وتأتي هذه المبادرة التي أطلقها وكيل البلديات بمنطقة الرياض الدكتور عبدالرحمن الخريف، بهدف الارتقاء بجودة الحياة للمواطن والمقيم، تحت شعار "حيّهم"، وتهدف إلى مشاركة مجتمعية تعيد للحدائق حيويتها، وتفعيل دور البلديات للشراكة المجتمعية.