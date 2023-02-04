محافظ القويعية يزور مبادرة "كشتة" المقامة في حديقة الملك عبدالله بالقويعية

‏قام محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر بزيارة تفقدية لفعاليات ‫مبادرة كشتة التي تنظمها بلدية القويعية في إطار مبادرات أمانة منطقة الرياض، وكان في استقباله رئيس البلدية عبدالرحمن بن محمد الرويمي.