"تقني نجران" ينظّم لقاء افتراضيًّا لمتدرّبي ومتدرّبات المنشآت التدريبية بالمنطقة

نظّمت الإدارةُ العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، لقاءً افتراضيًّا لمتدرّبي ومتدرّبات المنشآت التدريبية بالمنطقة، مع مدير عام الإدارة الدكتور محمد بن أحمد الزهراني، خلال الفصل الاول للعام التدريبي 1445هـ.