"تقني نجران" ينظّم لقاء افتراضيًّا لمتدرّبي ومتدرّبات المنشآت التدريبية بالمنطقة

نظّمت الإدارةُ العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، لقاءً افتراضيًّا لمتدرّبي ومتدرّبات المنشآت التدريبية بالمنطقة، مع مدير عام الإدارة الدكتور محمد بن أحمد الزهراني، خلال الفصل الاول للعام التدريبي 1445هـ.
ونوه "الزهراني" في كلمة افتتاح اللقاء إلى حرص الإدارة والمنشآت التدريبية بالمنطقة للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، والإجابة عن استفساراتهم لتقديم بيئة تدريبية محفزة بما يلبّي طموحاتهم.
وقدم الزهراني عدة توجيهات ونصائح ليتميزوا في مسيرتهم وغرس وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية والابتكار، مؤكّدًا حرص التدريب التقني على تأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
حضر اللقاءَ قياداتُ المنشآت التدريبية بالمنطقة، وفتح خلاله باب الأسئلة والنقاش مع المتدربين والمتدربات، والإجابة عن أسئلتهم وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد يواجهونها، وإرشادهم بطرق تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.