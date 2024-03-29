نادي مسرح جازان يحتفل بمبادرة السعودية الخضراء بمسرحية "سنابة"

وفوجئ "عقيل" بفريقه التمثيلي يقترح عليه أفكارًا عدة، كانت إحداها الزراعة والاهتمام بالبيئة، وتوثيق المجهود عبر "سنابة" بعد أن قال لهم المخرج: "كونوا أشجارًا مثمرة في قلب هذا الوطن العظيم، ووثقوا تجربتكم بـ(سنابة)".