نادي مسرح جازان يحتفل بمبادرة السعودية الخضراء بمسرحية "سنابة"

احتفل نادي مسرح جازان بمبادرة السعودية الخضراء بتنفيذ مسرحية قصيرة بعنوان "سنابة"، صاغها وأخرجها للمسرح المدرب المسرحي عبدالله عقيل، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمسرح.
ونوه "عقيل" بأهمية الفعل المسرحي والتطويري المنتشر حول السعودية بقيادة هيئة الترفيه ووزارة الثقافة ممثلة في هيئة المسرح، الذي تمثَّل في تمكين الشباب السعودي من ممارسة شغفهم وهواياتهم، واستغلال أوقات فراغهم بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
وشدَّد "عقيل" على ضرورة إبراز مبادرة ولي العهد فنيًّا، وهذا واجب وطني، يتمحور حول تقديم أعمال فنية، تتواءم مع جهود السعودية الحثيثة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وتحسين جودة الحياة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال "عقيل" إن الأسلوب الفني الذي اتبع في إخراج مسرحية "سنابة" سعى لتطوير مهارات الارتجال لدى المشاركين، وقدم لهم ألعابًا وتدريبات في صناعة كاركتر والأداء الجماعي، واستخدام الصوت وتمارين التركيز.
واهتم "عقيل" بأن يتم صنع العمل من الخشبة بعد تفجير طاقات الممثلين والممثلات، والاهتمام بأفكارهم وتطويرها.. فقد كانت الفكرة الأساسية عن مخرج يبحث عن أفكار، يرغب في توظيفها في عمل مسرحي بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للمسرح.
وفوجئ "عقيل" بفريقه التمثيلي يقترح عليه أفكارًا عدة، كانت إحداها الزراعة والاهتمام بالبيئة، وتوثيق المجهود عبر "سنابة" بعد أن قال لهم المخرج: "كونوا أشجارًا مثمرة في قلب هذا الوطن العظيم، ووثقوا تجربتكم بـ(سنابة)".
وأوضح "عقيل" عن الورشة التدريبية أنه تم التخطيط مع إدارة النادي منذ أكثر من شهر، وأضاف: كلفني رئيس النادي مجدي متنك بإدارة اللجنة الفنية لهذا الحدث، وانضم للورشة التدريبية أكثر من 80 متدربًا ومتدربة، قدموا خلالها 4 مسرحيات قصيرة إبداعية، كانت نتاجًا للورشة التدريبية.