أكثر من 38 ألف خدمة صحية بمستشفى الغاط خلال النصف الأول من العام

أوضح تجمّعُ الرياض الصحي الثاني، أنّ خدماته الصحية بلغت 38,205 ألف خدمة في مستشفى الأمير ناصر السديري بالغاط خلال النصف الأول من عام 2023.
وبيّن التجمُّع أن الخدمات المتنوّعة شملت في المستشفى 9344 مستفيدًا في الطوارئ والإسعاف، وبلغ عدد المستفيدين من العيادات 4054 مستفيدًا؛ حيث تمّ تقديم الاستشارات الطبية والفحوصات اللازمة لتشخيص وعلاج الحالات، في حين تم إجراء 18,584 فحصًا مخبريًّا للمرضى، والتأكّد من التشخيص الدقيق ومتابعة حالاتهم بشكل فعال.
كما قام بتنفيذ 2119 جلسة غسيل كلوي لتلبية احتياجات المرضى الحيوية، وصُرفت 2436 وصفة دوائية للمستفيدين، وتقديم الدعم الدوائي للطرق الآمنة لاستعمال الأدوية والإرشادات الصحية للجرعات الصحيحة.
وأوضح التجمع أن هذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة من قبل مستشفى الأمير ناصر السديري بالغاط في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتميزة للمستفيدين، وتؤكد التزام المستشفى بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة للمجتمع.