أكثر من 38 ألف خدمة صحية بمستشفى الغاط خلال النصف الأول من العام

وبيّن التجمُّع أن الخدمات المتنوّعة شملت في المستشفى 9344 مستفيدًا في الطوارئ والإسعاف، وبلغ عدد المستفيدين من العيادات 4054 مستفيدًا؛ حيث تمّ تقديم الاستشارات الطبية والفحوصات اللازمة لتشخيص وعلاج الحالات، في حين تم إجراء 18,584 فحصًا مخبريًّا للمرضى، والتأكّد من التشخيص الدقيق ومتابعة حالاتهم بشكل فعال.