"الخُبر الصحية" و"متحف الطيبين" يُنظِّمان فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن

نظَّمت شبكة الخُبر الصحية، بالتعاون مع متحف الطيبين، فعالية صحية توعوية لكبار السن، وذلك في رحاب المتحف الذي يضم أكثر من 10 آلاف قطعة تراثية من منتجات جيل الآباء والأجداد.
وفي التفاصيل، أكد ماجد الغامدي، مؤسس متحف الطيبين، أهمية هذه الفعالية في إحياء ذكريات الطفولة لكبار السن، مشيرًا إلى أن الهدف هو منحهم تجربة غنية بالمشاعر والاهتمام، وسط أجواء من المتعة واستعادة ذكريات الماضي الجميل.
وتضمنت الفعالية إجراء فحوصات طبية شاملة، وكشف أسنان لكبار السن؛ ما يعكس حرص شبكة مدينة الخُبر الصحية على تعزيز الوعي الصحي بين هذه الفئة العمرية.
وبعد الفحوصات تمت دعوة المشاركين لجولة استكشافية في أركان المتحف المتنوعة، الذين اطلعوا على مجموعة من المقتنيات التراثية والمكتبة الضخمة التي تحتوي على أبرز المسلسلات والمسرحيات والبرامج والأفلام الكرتونية القديمة.
وتأتي هذه الفعالية بهدف تعزيز الصحة العامة، وتوفير الدعم لكبار السن، في خطوة تعكس التزام المجتمع برعاية هذه الفئة المهمة، وتقدير تاريخهم وتجاربهم.