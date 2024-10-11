"الخُبر الصحية" و"متحف الطيبين" يُنظِّمان فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن

وفي التفاصيل، أكد ماجد الغامدي، مؤسس متحف الطيبين، أهمية هذه الفعالية في إحياء ذكريات الطفولة لكبار السن، مشيرًا إلى أن الهدف هو منحهم تجربة غنية بالمشاعر والاهتمام، وسط أجواء من المتعة واستعادة ذكريات الماضي الجميل.