"الندوة العالمية" تفتتح مركزًا شبابيًّا تنمويًّا في "غينيا كوناكري"

افتتحت الندوةُ العالمية للشباب الإسلامي، اليوم الأربعاء، مركزًا شبابيًّا تنمويًّا في مدينة كوريا بغينيا كوناكري، التي تبعد عن العاصمة كوناكري بـ"60" كم شرقًا.
شارك في الافتتاح ممثّلُ سفارة خادم الحرمين الشريفين في غينيا كوناكري، وعدد من الشخصيات الرسمية والشعبية.
ومن جانب الندوة العالمية شارك مديرُ إدارة تنمية الموارد، ورئيس قسم المكاتب الدولية.
ويضمُّ المركزُ مدرسةً، ومسجدًا، ودارًا للأيتام من طابقين، ومستوصفًا طبيًّا يوفّر الرعاية الصحية للمرضى من أهالي المنطقة الذين عبّروا عن فرحتهم الكبيرة بالمشروع، وثمّنوا جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعم هذه المشروعات الهادفة التي تلبّي احتياجاتهم.