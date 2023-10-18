"الندوة العالمية" تفتتح مركزًا شبابيًّا تنمويًّا في "غينيا كوناكري"

ويضمُّ المركزُ مدرسةً، ومسجدًا، ودارًا للأيتام من طابقين، ومستوصفًا طبيًّا يوفّر الرعاية الصحية للمرضى من أهالي المنطقة الذين عبّروا عن فرحتهم الكبيرة بالمشروع، وثمّنوا جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعم هذه المشروعات الهادفة التي تلبّي احتياجاتهم.