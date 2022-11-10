وكيل إمارة مكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية "الوداد" الخيرية

استقبل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، في مكتبه بالإمارة، اليوم الخميس؛ رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية المهندس حسين بن سعيد بحري.
واطلع وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، على عرض تعريفي عن جمعية "الوداد" الخيرية لرعاية الأيتام، وجهودها التي تقدمها في خدمة الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية دون عمر السنتين، بإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهلة، وسعيها الحثيث لنشر وتعزيز ثقافة الاحتضان في المجتمع السعودي.
يذكر أن جمعية "الوداد" الخيرية لرعاية الأيتام، هي الجهة الوحيدة والمناط لها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتولي مسؤولية احتضان الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية، على مستوى المملكة، بموجب عقد إسناد خدمات تمثل فيه "الوداد" ذراعًا تنفيذيًّا للوزارة.
وقد تمكّنت أكثر من 900 أسرة على مستوى المملكة من احتضان الأطفال الأيتام على مدى السنوات الماضية من خلال الجمعية.