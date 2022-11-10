وكيل إمارة مكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية "الوداد" الخيرية

يذكر أن جمعية "الوداد" الخيرية لرعاية الأيتام، هي الجهة الوحيدة والمناط لها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتولي مسؤولية احتضان الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية، على مستوى المملكة، بموجب عقد إسناد خدمات تمثل فيه "الوداد" ذراعًا تنفيذيًّا للوزارة.