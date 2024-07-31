"الكناني" و"الفقيه" يبحثان مبادرة توطين الوظائف ودور قطاع التعدين

وتناول وكيل جامعة جدة، الدكتور مناجي الكناني، في أولى جلسات الملتقى (مجتمع ممكن) مبادرة البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف، التي انطلقت عام 1440هـ، بمشاركة عدد من الجهات، وتهدف إلى المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وبناء رحلة تعليمية متكاملة، وتحسين جاهزية الشباب لسوق العمل، وتوفير فرص عمل للمشاركين، وتعزيز التفاعل وشراكة البرنامج مع القطاع الخاص، وتطوير مهارات الباحثين عن عمل في المجالات الحيوية، وأثر المبادرة ومخرجاتها، وأبرز تحدياتها.