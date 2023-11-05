"تقني نجران" تختتم لقاء التوظيف بالتعاون مع مزارع الحضن للدواجن

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران ممثلة بوحدة التنسيق الوظيفي والتشاركيات اليوم، لقاء توظيف بالتعاون مع مزارع الحضن للدواجن، وذلك بمقر الإدارة بالمنطقة، وجرى خلال اللقاء استقبال المتقدمين للوظائف المطروحة في مختلف التخصصات، وإجراء المقابلات الوظيفية لهم.
وتفصيلاً، أكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران الدكتور محمد أحمد الزهراني سعي الإدارة الدؤوب في عقد مثل هذه اللقاءات الوظيفية، مما يساهم في تحقيق مستهدفات مبادرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "فرصة عمل لكل خريج"، وذلك بتوفير فرص وظيفية بالتعاون مع شركائنا من قطاعات الأعمال تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.