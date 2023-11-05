"تقني نجران" تختتم لقاء التوظيف بالتعاون مع مزارع الحضن للدواجن

‫اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران ممثلة بوحدة التنسيق الوظيفي والتشاركيات اليوم، لقاء توظيف بالتعاون مع مزارع الحضن للدواجن، وذلك بمقر الإدارة بالمنطقة، وجرى خلال اللقاء استقبال المتقدمين للوظائف المطروحة في مختلف التخصصات، وإجراء المقابلات الوظيفية لهم.