"غرفة جازان" تختتم أعمال مبادرة "بين الفردية والبورصة" لدعم المنشآت العائلية في الكويت

وأضاف "الجوهري" أن هذه المبادرة تعد الأولى في منهجها وأهدافها وأسلوب تنفيذها، حيث تعاونت الغرفة مع واحدة من أكبر الشركات العالمية لتطوير فكرة المبادرة وتنفيذها، ويعد ذلك ضمن التوجهات الحديثة للغرفة من حيث تقديم خدمات نوعية تتماشى من التحولات الاقتصادية الإيجابية والتطور الذي يشهده قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة أطلقتها الغرفة ضمن 6 مبادرات جديدة تتماشى مع الرؤية، والأهداف الاستراتيجية لمجلس الإدارة، وتوقع أن يكون لنتائج هذه المبادرة تأثير إيجابي على زيادة عدد منشآت الأعمال الكبرى المطبقة لنهج التنظيم والتطوير المؤسسي الحديث الذي يتضمنه نطاق عمل المبادرة في منطقة جازان بالمستقبل المنظور.