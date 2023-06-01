120 طالبًا وطالبة بالقنفذة يشاركون بالتجارب العلمية حول الفضاء

وأضاف، أن هذه التجارب تبعث في أبنائنا وبناتنا الثقة بالنفس والشغف بالتجارب العلمية ومعرفة أثرها على الوطن والإنسان، وتجعل تطلعهم للمستقبل يحمل فكر التغيير وصنع الفارق ليكون سقف تطلعاتهم عنان السماء، كما يرسم ذلك قادة هذا الوطن العظيم.