انطلاق مؤتمر أمراض الدم الرابع بالمدينة بمشاركة 40 طبيباً محلياً ودولياً

ينطلق غدًا الجمعة مؤتمر أمراض الدم الحميدة الرابع، الذي ينظمه تجمع المدينة المنورة الصحي، ممثلًا في قسم أمراض الدم بمستشفى الملك فهد، ويستمر لمدة يومين في فندق "أوبروي المدينة"، بهدف تعزيز الابتكار العلاجي وتسليط الضوء على أحدث ما توصل إليه البحث العلمي في تشخيص وعلاج أمراض الدم الحميدة.