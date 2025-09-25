انطلاق مؤتمر أمراض الدم الرابع بالمدينة بمشاركة 40 طبيباً محلياً ودولياً

ينطلق غدًا الجمعة مؤتمر أمراض الدم الحميدة الرابع، الذي ينظمه تجمع المدينة المنورة الصحي، ممثلًا في قسم أمراض الدم بمستشفى الملك فهد، ويستمر لمدة يومين في فندق "أوبروي المدينة"، بهدف تعزيز الابتكار العلاجي وتسليط الضوء على أحدث ما توصل إليه البحث العلمي في تشخيص وعلاج أمراض الدم الحميدة.
يتضمن المؤتمر 20 جلسة علمية وورشة عمل متخصصة، يقدّمها 40 طبيبًا من المختصين بالمملكة ودول الخليج والوطن العربي.
وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي، عبدالرحمن الحربي، أهمية هذا المؤتمر كونه يبحث ويناقش أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم الحميدة، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول إلى مجتمع حيوي قائم على صحة الفرد والمجتمع، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو نظام صحي شامل ومتكامل.
وأشار "الحربي" إلى أن المؤتمر سيركز على تطورات أمراض الدم ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الفحص المبكر والوقاية، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة المتخصصة، من خلال استعراض الدراسات المتخصصة أمام الخبراء والباحثين وتبادل الأفكار العلمية بما يعزز الوعي ويُسهم في الوقاية والحد من انتقال هذه الأمراض.
من جانبها، أوضحت رئيسة المؤتمر، الدكتورة إنشراح برناوي، رئيسة قسم أمراض الدم في مستشفى الملك فهد، أن المؤتمر يسلّط الضوء على أحدث التقنيات والتطورات التي تسهم في تشخيص وعلاج أمراض الدم بفعالية أكبر.
وبيّنت أن جدول أعمال المؤتمر يشمل 12 ساعة علمية، وبرنامجًا علميًا ثريًا يضم جلسات وورش عمل ومحاضرات يقدمها 40 طبيبًا مختصًا من الخليج والدول العربية.
وأضافت أن أبرز موضوعات المؤتمر تشمل أمراض الدم الوراثية والحميدة، مثل فقر الدم المنجلي وأنيميا البحر المتوسط، إضافة إلى أسباب حدوث خثرات الدم ونزف الدم، وأمراض الدم المصاحبة للحوامل، إلى جانب مناقشة زراعة النخاع غير الذاتية ومدى استفادة مرضى أمراض الدم الحميدة منها.