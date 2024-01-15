برنامج لتدريب 30 موجهًا وموجهة لتوعية طلاب وطالبات المدارس بمخاطر المخدرات

نظمت الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية "تعافي" بالتعاون مع تعليم الشرقية برنامجًا لتدريب 30 موجهًا وموجهة طلابيًا على كيفية توعية الطلاب والطالبات بخطر المخدرات، والمساهمة برفع مستوى الحصانة النفسية والسلوكية لديهم، بما يُسهم في وقايتهم من المخدرات، إضافة إلى تفعيل الدور الوقائي للمدرسة لحماية الطلاب قبل الوقوع بهذه الآفة.
وأكد المدير التنفيذي لجمعية تعافي الخيرية عبدالرحمن الشهراني أهمية البرنامج كونه يستهدف حماية الطلاب والطالبات في المدارس من آفة المخدرات، مبينًا أن الجمعية أقامت البرنامج في إطار شراكتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة ضمن رسالتها لنشر التوعية بين أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات، ومساعدة من يعانون بسبب شبح تعاطي المخدرات بالطريقة الصحيحة، إضافة إلى احتواء المتعافين من الإدمان والأخذ بأيديهم، وتثقيف المجتمع بأضرار المخدرات وكيفية التعامل مع المدمنين.
وأوضح "الشهراني" أن البرنامج قدمه مستشار الجمعية الأستاذ مبارك الحارثي ومشرف التوعية عبدالكريم العريفي، حيث استهدف تدريب وتمكين 30 موجهًا وموجهة طلابيًا بتعليم الشرقية على توعية الطلاب والطالبات وتثقيفهم عن خطورة هذه الآفة، وذلك في إطار مبادرات أطلقتها وزارة التعليم لتوعية الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بأضرار المخدرات، وحمايتهم وتحصينهم من هذه الآفة المدمرة والمساهمة في الحد من انتشارها ضمن الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات وإيجاد مجتمع خالٍ منها.
وثمَّن "الشهراني" الشراكة مع تعليم الشرقية ودورها في إطلاق ودعم المبادرات المجتمعية الهادفة التي تُسهم بتوعية وتثقيف الطلاب والطالبات.