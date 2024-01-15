برنامج لتدريب 30 موجهًا وموجهة لتوعية طلاب وطالبات المدارس بمخاطر المخدرات

وأوضح "الشهراني" أن البرنامج قدمه مستشار الجمعية الأستاذ مبارك الحارثي ومشرف التوعية عبدالكريم العريفي، حيث استهدف تدريب وتمكين 30 موجهًا وموجهة طلابيًا بتعليم الشرقية على توعية الطلاب والطالبات وتثقيفهم عن خطورة هذه الآفة، وذلك في إطار مبادرات أطلقتها وزارة التعليم لتوعية الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بأضرار المخدرات، وحمايتهم وتحصينهم من هذه الآفة المدمرة والمساهمة في الحد من انتشارها ضمن الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات وإيجاد مجتمع خالٍ منها.