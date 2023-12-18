خطوط الكهرباء تعتلي المنازل في سبت الجارة.. تسبب تشوهاً بصرياً وضرراً بشرياً

لايزال الأهالي في مركز سبت الجارة يعانون من التشوه البصري الذي تظهر به خطوط توزيع الكهرباء متوسطة التجمع السكني وتعتلي عدداً من المنازل والطرق وساحات سوق المواشي بشكل عشوائي مشوه للمظهر الحضري، بالإضافة للخطر الذي تشكله وقت هطول الأمطار والصواعق لأن خطوط الكهرباء أيضاً تعتلي الكثير من الأماكن العامة بارتفاع منخفض، وقد يعرضها لارتطام بالشاحنات خصوصاً تلك التي تعتلي ساحات سوق بني عيسى بسبت الجارة الذي ترتاده الشاحنات بكثرة نهاية كل أسبوع خصوصاً شاحنات الأعلاف، حيث إن حمولة بعضها تلامس أسلاك خطوط الكهرباء المنخفضة.