محافظ الليث يشهد توقيع اتفاقية بين وكالة القطاع الثالث وجمعية البر والمشاركة المجتمعية

شهد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني اليوم مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية بين وكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية وجمعية البر الخيرية بالمحافظة والتي تهدف للتعاون مع الجهات غير الربحية لتوفير مساكن مناسبة للمحتاجين، وتسليم 165 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالمحافظة، وفقاً لآلية الدعم المعتمدة من قبل وزارة الإسكان، والتي تأتي امتداداً للتعاون المستمر بين الجهات التنموية بالشراكة مع القطاع الحكومي وغير الربحي لتمكين وتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين والحصول على المسكن الملائم بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي لها، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية والتي تأتي وفق مستهدفات برنامج الإسكان "أحد برامج رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك عقب استقباله بمكتبه اليوم، مساعد مدير عام فرع شـؤون الإسكان بمنطقة مكة المكرمة حاسن البشري، ورئيس مجلس إدارة جمعية البِّر الخيرية بالليث المهندس محمد المهداوي وعددٍ من أعضاء مجلس الإدارة.
حيث استمع في بداية اللقاء لشرحٍ موجز عن مشروع الإسكان التنموي بالمحافظة وما يقدمه فرع الوزارة بمنطقة مكة من خدمات للمستفيدين.
كما أشاد محافظ الليث بجهود جمعية البر الخيرية بالمحافظة وما تقدمه من برامج وجهود لخدمة مستفيديها، مؤكداً على الاهتمام المستمر من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة للأسر المستهدفة في منطقة مكة المكرمة، وتنمية أفرادها اقتصادياً واجتماعياً برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.