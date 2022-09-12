محافظ الليث يشهد توقيع اتفاقية بين وكالة القطاع الثالث وجمعية البر والمشاركة المجتمعية

شهد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني اليوم مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية بين وكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية وجمعية البر الخيرية بالمحافظة والتي تهدف للتعاون مع الجهات غير الربحية لتوفير مساكن مناسبة للمحتاجين، وتسليم 165 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالمحافظة، وفقاً لآلية الدعم المعتمدة من قبل وزارة الإسكان، والتي تأتي امتداداً للتعاون المستمر بين الجهات التنموية بالشراكة مع القطاع الحكومي وغير الربحي لتمكين وتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين والحصول على المسكن الملائم بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي لها، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية والتي تأتي وفق مستهدفات برنامج الإسكان "أحد برامج رؤية المملكة 2030.