إحصائية... 22 ألف طالب وطالبة متطوع في "تعليم الرياض" عبر 3.844 مبادرة

وأوضحت مديرة إدارة الموارد البشرية خلود العمار أن المعرض شارك فيه العديد من الجهات في الإدارة وجهات حكومية وخاصة تطوعية قدمت العديد من الأجنحة والأركان، ومنها جناح المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض احتوى على العديد من النشرات التوعوية حول إرشادات التعامل مع الأمطار والسيول والمخاطر الطبيعية، مثل الرياح والأعاصير والبرق والصواعق وخطر أول أكسيد الكربون والسلامة المدرسية وخطة الإخلاء في حال الحرائق، وجناح فريق واكد التطوعي الذي يهدف إلى استثمار طموحات أبناء الوطن وتبني الأنشطة المجتمعية التطوعية عبر العديد من البرامج والمبادرات التطوعية في المدارس والجمعيات النسائية الخيرية.