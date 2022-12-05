إحصائية... 22 ألف طالب وطالبة متطوع في "تعليم الرياض" عبر 3.844 مبادرة

بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات من طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أكثر من 22 ألف متطوع، وبلغت عدد الساعات التطوعية لهم قرابة 123 ألف ساعة تطوعية من خلال 3.844 مبادرة تطوعية.
جاء ذلك في آخر إحصائية كشفت عنها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي الموافق الخامس من ديسمبر 2022م.
وكان مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي قد دشن اليوم معرض التطوع السعودي والعالمي تحت شعار "عطاء وطن" والذي نظمته إدارة الموارد البشرية في مقر الإدارة العامة الرئيسي بمشاركة عدد من الإدارات والجهات الحكومية والخاصة التطوعية .
واستعرض الدكتور "خرم " والحضور الفرص التطوعية لمنسوبي تعليم الرياض والتي قدمتها وحدة تطوير الموارد البشرية والبالغة ٢٤ مبادرة من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
وحثّ "خرمي" الزوار ومنسوبي الإدارة للمشاركة بها والعمل على توظيف طاقاتهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم للمساهمة في خدمة وطنهم بكل تفان وإخلاص.
كما استعرضت وحدة تطوير الموارد البشرية قصص التطوع لعدد من المتطوعين من منسوبي تعليم الرياض وهم: عبدالعزيز آل عريج، هند المطيري د. هند الصليهم وشيخه الدوسري وسعد العجمي وثريا العمر وسهى الصبان .
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض الأستاذ علي بن محمد الغامدي أن تنظيم المعرض يأتي في إطار نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي ومواكبةً لرؤية المملكة 2030م في تحقيق أهدافها الرئيسية ببلوغ مليون متطوع وتوفير البيئة المناسبة لتنمية العمل التطوعي وتحفيز منسوبي التعليم للتطوع وفتح فرص العمل التطوعي أمامهم.
وأوضحت مديرة إدارة الموارد البشرية خلود العمار أن المعرض شارك فيه العديد من الجهات في الإدارة وجهات حكومية وخاصة تطوعية قدمت العديد من الأجنحة والأركان، ومنها جناح المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض احتوى على العديد من النشرات التوعوية حول إرشادات التعامل مع الأمطار والسيول والمخاطر الطبيعية، مثل الرياح والأعاصير والبرق والصواعق وخطر أول أكسيد الكربون والسلامة المدرسية وخطة الإخلاء في حال الحرائق، وجناح فريق واكد التطوعي الذي يهدف إلى استثمار طموحات أبناء الوطن وتبني الأنشطة المجتمعية التطوعية عبر العديد من البرامج والمبادرات التطوعية في المدارس والجمعيات النسائية الخيرية.
وأضافت العمار أن إدارة التوجيه الطلابي للبنين والبنات شاركت بالعديد من البرامج والمبادرات الإرشادية والإصدارات التربوية، ومن أبرز خدماتها التطوعية التطوع المجتمعي والتطوع المدرسي والتطوع الرقمي، كما شاركت إدارة النشاط الطلابي بجناح تم فيه استعراض إحصائيات التطوع والساعات التطوعية والمبادرات التطوعية لطلاب وطالبات الإدارة، وكذلك شاركت إدارة نشاط الطالبات بجناح ضم مجموعة من اللوحات الفنية الوطنية المعبرة.
كما شارك مكتب تعليم العريجاء من خلال مبادرة الفريق التطوعي الإسعافي بمشاركة عدد من الطلاب بثانوية المدائن والذي قدم تجربة حية في الإسعافات الأولية أيضًا شاركت متوسطة وثانوية الأبناء بمشروع غراس وهو مشروع بيئي لإعادة توطين النباتات.
في سياق متصل، استعرض حضور المعرض عددًا من الفرص التطوعية التي قدمتها وحدة تطوير الموارد البشرية لزوار المعرض والبالغة ٢٤ مبادرة، وهي كن موظفًا واعيًا التي تُعنى بنشر الوعي بأنظمة العمل ولوائحه ومبادرة قياس اتجاهات الموظفين نحو العمل التطوعي، ومبادرة نحو مليون متطوع ومبادرة حقيبة العمل التطوعي وتطوع بفكرة ومبادرة قياس الوعي بدور الدفاعي المدني ومبادرة لنجعلها خضراء.