"سليمان الراجحي الخيرية" تتسلم جائزة "الشراع الذهبي"

فازت مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، ممثلةً في مركز الاتصال المؤسسي، بجائزة الشراع الذهبي للتميّز في العلاقات العامة للعام 2023، عن فئة القطاع الخاص، من الجهات والمؤسسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.