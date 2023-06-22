"سليمان الراجحي الخيرية" تتسلم جائزة "الشراع الذهبي"

فازت مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، ممثلةً في مركز الاتصال المؤسسي، بجائزة الشراع الذهبي للتميّز في العلاقات العامة للعام 2023، عن فئة القطاع الخاص، من الجهات والمؤسسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسلَّم مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام والرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة البحرينية نبيل بن يعقوب الحمر في المنامة، اليوم الخميس، الجائزة إلى رئيس مركز الاتصال المؤسسي في مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية المهندس رياض بن ناصر الفريجي.
جاء ذلك خلال فعاليّات الملتقى الخليجي الـ 14 لممارسي العلاقات العامة الذي نظمته جمعية العلاقات العامة البحرينية.
كما حصلت وزارة الدفاع السعودية، ممثلة بالإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي، على الجائزة ذاتها عن فئة القطاع العام.
وتُمنح جائزة الشراع الذهبي للتميّز في العلاقات العامة للوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، للمتميزين في مجال العلاقات العامة والإعلام، وفقًا لمعايير دولية وُضعت بعناية ومن خلال لجنة تقييم مستقلة ومحايدة.
وصرّح رئيس جمعية العلاقات العامة البحرينية أمين عام الجائزة الدكتور فهد إبراهيم الشهابي، بأن مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، حققت إنجازات في مجال العلاقات العامة وريادة إقليمية، ووظّفت الممارسات المبتكرة والفعّالة التي أسهمت في تغيير ثقافة المهنة، وحقّقت نتائج بارزة في صنع تأثير إيجابي للمؤسسة.
وقال "الشهابي": إن المؤسسة طوّرت وشاركت القيادة بالتفكير المبتكر الذي يعمل على تحسين الوصول بالممارسة للعلاقات العامة إلى آفاق جديدة، إضافةً إلى تطويرها مهارات العاملين لديها في قطاع العلاقات العامة، والتي عززت فرص ارتقاء المؤسسة للترشح للفوز بالجائزة المترشحة.
وأضاف، أن الجائزة تقديرية ومعنوية للاعتراف بتميز الممارسة الخاصة بالعلاقات العامة لدى المترشحين، وتأتي تتويجًا لجهود إدارات العلاقات العامة والاتصال، وتقديرًا لمساهمتهم الملموسة في تطوير ممارسات الاتصال المؤسسي.
وبيّن الدكتور "الشهابي"، أن لجنة التقييم الخارجية للجائزة أشادت بالفائزين، الذين كانت ملفات ترشحهم مميزة والتي بيّنت لها قيمة المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها، وأثرها المباشر على تطوير مجال العلاقات العامة.
كما تمنى لجميع الفائزين استمرار النجاح في دورهم الجديد، كسفراء لجائزة الشراع الذهبي.