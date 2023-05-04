"لزم" تُعلن توزيعَ 55 ألف وجبة إفطار صائم خلال رمضان المبارك

يُذكَر أن المبادرة شارك فيها أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، وساهمت في الحدّ من الحوادث المرورية التي تكون وقت الذروة ما قبل الإفطار، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالرياض.