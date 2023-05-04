"لزم" تُعلن توزيعَ 55 ألف وجبة إفطار صائم خلال رمضان المبارك

أعلنت رئيسةُ مجلس إدارة جمعية "لزم" لتطوير العمل التطوعي، الأميرة موضي بنت سلطان آل سعود، اليوم الخميس؛ توفيرَ الجمعية لما يقارب 55 ألف وجبة إفطار صائم، خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت أنها وُزّعت في الإشارات المرورية في الرياض، وجزء منها على طريق الأمير محمد بن سلمان الرابط بين جدة ومكة.
يأتي ذلك في إطار الشراكة المجتمعية وتعزيز وتفعيل دور المبادرات التطوعية التي تقدّمها جمعية "لزم" خلال شهر رمضان المبارك؛ إذ أطلقت مبادرة "رمضان الرياض" برعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وبإشرافٍ من إمارة الرياض وإدارة المرور بالمنطقة مع الجمعية.
يُذكَر أن المبادرة شارك فيها أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، وساهمت في الحدّ من الحوادث المرورية التي تكون وقت الذروة ما قبل الإفطار، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالرياض.
وتُسهم مثل هذه المبادرات في تعزيز روح الألفة والمحبة والتآخي والتعاطف بين أفراد المجتمع، واستشعارًا للمعاني الروحانية والأجواء الإيمانية. كما جاءت مبادرة "رمضان الرياض" في جدة، ضمن إطار مسؤولية جمعية "لزم" لتطوير العمل التطوعي.
يُذكر أن جمعية "لزم" لتطوير العمل التطوعي، مرخّصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتهدف لتطوير منظومة العمل التطوعي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.