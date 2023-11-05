أمين الطائف يتفقّد المشروعات البلدية لتعزيز البنية التحتية

أجرى أمينُ الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الأحد، جولةً تفقّدية على المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في المحافظة لتعزيز البنية التحتية للخدمات.
ووقف "الزايدي" على سير العمل بمشروع الطريق الدائري الأوسط، والذي سيكون أحد أهم محاور ربط الطرق العامة بعضها ببعض، مع دعم تحرير الحركة المرورية بالطائف وضواحيها.
ويبلغ طولُ المرحلة الأولى من المشروع "10" كيلومترات، ويربط بين طريقَي الجنوب والسيل، مرورًا بامتداد محور "شرق - غرب"، وجامعة الطائف وطريق المطار، بطول إجمالي يبلغ "25" كيلومترًا، وعرض يتراوح بين "80" إلى "100" متر.
ويوفر وصولًا سهلًا للمناطق والمشروعات التنمويّة؛ ممّا يجعل المشروعَ من أهمّ مشروعات الطرق الدائرية في المحافظة.
وقدم نائبُ أمين الطائف والمختصّون من الأمانة، شرحًا مفصّلًا لأمين الطائف، عن الخطوات المنجزة بهذا المشروع الحيوي الذي يحقّق رابطًا تكامليًّا بين الطرق العامة والمحاور التنموية الجديدة بالمحافظة، ويدعم كل المحاور، ويعمل على تسهيل تنقّل السياح وزوار المحافظة بين أجزاء المدينة والوجهات السياحية.
ويسهم المشروع في إمكانية الانتقال من موقع لآخر دون الحاجة إلى الدخول لوسط المدينة، ويعزّز الرؤية التنمويّة للطائف خلال المرحلة المقبلة.
وطالب المهندسُ عبدالله الزايدي، مقاولَ المشروع، بسرعة الإنجاز؛ حتى يستفيد المواطن من عطاءات التنمية، بما يحقّق توجيهات ولاة الأمر، حفظهم الله، ويدعم جهودَ التسهيل على الأهالي وراحتهم.
وأكّد اهتمام محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، بكل المشروعات التنموية والتطويرية الهادفة للارتقاء بالخدمات المقدّمة للأهالي، وتسهم في دفع جودة الحياة للأمام.