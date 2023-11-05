أمين الطائف يتفقّد المشروعات البلدية لتعزيز البنية التحتية

وقدم نائبُ أمين الطائف والمختصّون من الأمانة، شرحًا مفصّلًا لأمين الطائف، عن الخطوات المنجزة بهذا المشروع الحيوي الذي يحقّق رابطًا تكامليًّا بين الطرق العامة والمحاور التنموية الجديدة بالمحافظة، ويدعم كل المحاور، ويعمل على تسهيل تنقّل السياح وزوار المحافظة بين أجزاء المدينة والوجهات السياحية.