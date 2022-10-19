"مستشفى الملك فهد" و"أطفال العزيزية" ينظمان حملة توعوية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

أقام مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة فعالية عن سرطان الثدي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي. وتأتي إقامة وتفعيل هذه المناسبة ضمن الحملات التوعوية الصحية العالمية.
وقد أقيمت خلال الحملة أركان توعوية حضرها جمهور كبير من مختلف فئات المجتمع وخاصة السيدات، وشارك في ذلك عديد من الأقسام الطبية وبمشاركة نخبة من الأخصائيين في هذا المجال.
وأوضح القائمون على الحملة التوعوية أنها تهدف إلى نشر وتعزيز التوعية عن سرطان الثدي من خلال تثقيف الناس وخاصة النساء والتعريف بمسببات المرض وطرق الكشف المبكر عنه وكذلك طرق العلاج وطرق الوقاية منه.
ويأتي دور التوعية الصحية بمستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بإقامة مثل هذه الفعالية لتعزيز دور التوعية وتثقيف من خلال استهداف سيدات المجتمع بمحافظة جدة لتوعيتهم وتثقيفهم.
ووزعت على الحاضرين لهذه الفعالية البروشورات الخاصة بالتوعية عن سرطان الثدي وألقيت عليهم الإرشادات والمحاضرات من قبل المختصين.