"مستشفى الملك فهد" و"أطفال العزيزية" ينظمان حملة توعوية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

وقد أقيمت خلال الحملة أركان توعوية حضرها جمهور كبير من مختلف فئات المجتمع وخاصة السيدات، وشارك في ذلك عديد من الأقسام الطبية وبمشاركة نخبة من الأخصائيين في هذا المجال.