محافظ حفر الباطن يشهد توقيع اتفاقية تفاهم بين "التعليم" وجمعية ألفة للتنمية الأسرية

شهد محافظ حفر الباطن الأمير عبد الرحمن بن عبدالله بن فيصل، توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة تعليم محافظة حفر الباطن وجمعية ألفة للتنمية الأسرية، وذلك خلال لقائه مدير التعليم بالمحافظة محمد شاطري، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية ألفة، سلمان العقيّل، يرافقه مدير عام الجمعية نايف الشريهي، ومدير الحماية الأسرية حامد العيسى.