محافظ حفر الباطن يشهد توقيع اتفاقية تفاهم بين "التعليم" وجمعية ألفة للتنمية الأسرية

شهد محافظ حفر الباطن الأمير عبد الرحمن بن عبدالله بن فيصل، توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة تعليم محافظة حفر الباطن وجمعية ألفة للتنمية الأسرية، وذلك خلال لقائه مدير التعليم بالمحافظة محمد شاطري، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية ألفة، سلمان العقيّل، يرافقه مدير عام الجمعية نايف الشريهي، ومدير الحماية الأسرية حامد العيسى.
وتستهدف مذكرة التعاون تحقيق عدد من المستهدفات التي تُعنى بتأهيل الكوادر البشرية في المجال الاجتماعي والمجال الأسري وفق أحدث المعايير والاستفادة من المختصين لتقديم برامج نوعية، إضافةً إلى تنفيذ برامج ذات طابع تربوي واجتماعي وأسري واستشاري، إلى جانب الاستفادة من المرافق والتجهيزات والموارد البشرية والمادية والتقنية لخدمة المستفيدين وأسرهم.
فيما اطَّلع محافظ حفر الباطن خلال اللقاء على أبرز المبادرات النوعية المشتركة ببين الجهتين التي تنطلق خلال الأيام القادمة، منوّهاً بالرعاية والاهتمام التي توليهما حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - في الحفاظ على جودة الحياة الأسرية وتقديم كافة الدعم والرعاية.