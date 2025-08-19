مدراء عموم التدريب التقني يعقدون اجتماعهم السادس والعشرين في عسير

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، من أبرزها آخر أعمال القبول والتسجيل والتحضير لأسبوع التهيئة، إلى جانب استعراض المؤشرات الاستراتيجية للمؤسسة ومستوى التقدم في مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية. كما جرى التأكيد على أهمية التشاركية مع شركاء المؤسسة لتعزيز الاستدامة وتكامل الجهود، إضافة إلى مناقشة محاور ركزت على ضمان سير العملية التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمختلف مناطق المملكة.