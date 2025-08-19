مدراء عموم التدريب التقني يعقدون اجتماعهم السادس والعشرين في عسير

افتتح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة المهندس صالح الحوشاني، الاجتماع الدوري السادس والعشرين لمدراء عموم الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بمناطق المملكة، والذي استضافته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 24-25 / 2 / 1447هـ.
وأكد نائب المحافظ في كلمته الافتتاحية على أهمية استعداد وتهيئة المنشآت التدريبية بالمناطق لاستقبال العام التدريبي الجديد، بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة التي تحظى بها المؤسسة بفضل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، من أبرزها آخر أعمال القبول والتسجيل والتحضير لأسبوع التهيئة، إلى جانب استعراض المؤشرات الاستراتيجية للمؤسسة ومستوى التقدم في مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية. كما جرى التأكيد على أهمية التشاركية مع شركاء المؤسسة لتعزيز الاستدامة وتكامل الجهود، إضافة إلى مناقشة محاور ركزت على ضمان سير العملية التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمختلف مناطق المملكة.
من جانبه، رحّب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد بن عايض آل مريع بضيوف الاجتماع، مؤكدًا حرص المؤسسة على إقامة مثل هذه اللقاءات الدورية لضمان تحقيق مستهدفاتها، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.