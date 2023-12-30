الشرقية.. 4 آلاف طفل يشاركون في فعالية "حجرة ورقة مقص"

يذكر أن المبادرة استقبلت خلال ثلاثة أيام أكثر من أربعة آلاف طفل تراوحت أعمارهم مابين الخامسة وحتى الثانية عشرة، وسط تنظيم وتعاون عدد من الجهات حكومية ومنها أمانة المنطقة الشرقية وبلدية وسط وشرق الدمام، وبمشاركة داعمين ورعاة، بالإضافة إلى شركاء النجاح الذين ساهموا في نجاح هذه الفعالية.