"تراحم" تنظم الملتقى التوظيفي الأول 2023 ضمن مسار تنمية القدرات

يشار إلى أن لجنة تراحم بمحافظة جدة تضم أكثر من ١٢٥٦ مستفيدًا ومستفيدة من أسر النزلاء، وتقدم عددًا من البرامج؛ منها مسار العناية الأساسية ومسار العناية الأسرية وانتهاء بمسار تنمية القدرات الذي يقدم منه دعم مثل هذه الدورات في تطوير وتأهيل المستفيدين، كما تضم في هيكلتها عددًا من الشراكات المميزة التي تدعمهم في التطوير من تقديم البرامج الموجودة لديها والتي بدورها ستساعدهم في الدخول إلى سوق العمل.