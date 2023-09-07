"تراحم" تنظم الملتقى التوظيفي الأول 2023 ضمن مسار تنمية القدرات

نظّمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، اليوم الخميس، الملتقى التوظيفي الأول لعام ٢٠٢٣ ضمن مسار تنمية القدرات ببرنامج التوظيف.
ويهدف الملتقى لتمكين المفرَج عنهم وأسرهم للالتحاق بوظائف ستساهم -بعون الله- في تمكينهم لمواجهة التحديات الاقتصادية وتسهيل الحياة المعيشية بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة التي بدورها خصصت عددًا من الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين من لجنة تراحم.
وأوضح مدير خدمات المستفيدين باللجنة عبدالله الجيزاني، أنه من منطلق دعم المملكة لقطاع التوظيف ولتمكين الشباب السعودي من زيادة القدرة المعرفية في المتطلبات والمهارات المطلوبة للسوق العمل؛ نظّمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمحافظة جدة، الملتقى التوظيفي الأول لعام ٢٠٢٣، في مسار تنمية القدرات، وبرنامج التوظيف الموجه للمستفيدين الذي بدوره يستهدف المستفيدين من المفرج عنهم.
وأنهى "الجيزاني" حديثه بدعوة جميع المستفيدين للتقديم على الفرص الوظيفية للاستفادة منها على النطاق الشخصي والمجتمعي.
يشار إلى أن لجنة تراحم بمحافظة جدة تضم أكثر من ١٢٥٦ مستفيدًا ومستفيدة من أسر النزلاء، وتقدم عددًا من البرامج؛ منها مسار العناية الأساسية ومسار العناية الأسرية وانتهاء بمسار تنمية القدرات الذي يقدم منه دعم مثل هذه الدورات في تطوير وتأهيل المستفيدين، كما تضم في هيكلتها عددًا من الشراكات المميزة التي تدعمهم في التطوير من تقديم البرامج الموجودة لديها والتي بدورها ستساعدهم في الدخول إلى سوق العمل.