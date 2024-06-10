فريق إنجاد يحرر شاحنة حمولتها "37 طنًا" عالقة بالرمال على طريق حرض

تمكن فريق "إنجاد للبحث والإنقاذ" من إخراج شاحنة حمولتها "37 طنًا" قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة علقت بالرمال على طريق حرض.
وتفصيلاً، قال فريق إنجاد لـ "سبق" : علقت الشاحنة في الرمال بعد انفجار أحد إطاراتها، ونجت من الانقلاب،وجاءت محاولات متعددة لمعدات كبيرة لتحرير الشاحنة من الرمال،
ولكن دون جدوى، وتلقى فريق إنجاد طلب سائق الشاحنة يطلب من الله ثم منهم مساعدته في شاحنته العالقة لمدة أسبوع.
وأضاف: تحرك الفريق الميداني بعدد أكثر من ثلاثين عضوًا، حضروا من عدة مناطق ومن مسافات بعيدة البعض حضر من مسافة قرابة 258 كم والبعض الآخر من الفريق حضر من مسافات تبعد أكثر من 450 كم.
وقال: تمكن الفريق بخبرتهم من إخراج الشاحنة على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة إلا أن الفريق تكاتف وأخرج الشاحنة بفضل الله وتوفيقه.
وأضاف: وجدت القوات الخاصة لأمن الطرق بالموقع حرصًا على سلامة عابري الطريق خلال عملية سحب الشاحنة.
وعبر سائق الشاحنة عن فرحته وقدم شكره لفريق إنجاد للبحث والإنقاذ ولسائر القطاعات الحكومية المشاركة وجميع من أسهم وساعده في سحب شاحنته العالقة بالرمال.