فريق إنجاد يحرر شاحنة حمولتها "37 طنًا" عالقة بالرمال على طريق حرض

وأضاف: تحرك الفريق الميداني بعدد أكثر من ثلاثين عضوًا، حضروا من عدة مناطق ومن مسافات بعيدة البعض حضر من مسافة قرابة 258 كم والبعض الآخر من الفريق حضر من مسافات تبعد أكثر من 450 كم.