محافظ حفر الباطن يشهد حفل "ألفة" للتنمية الأسرية

وقالت جمعية "ألفة"، لـ"سبق": إن الحفل الذي حضره مديرو ومسؤولو الدوائر الحكومية بمحافظة حفر الباطن، تضمّن عددًا من الفقرات، شملت عرضًا مرئيًا عن الجمعية ومشروعاتها وأهدافها وبرامجها.