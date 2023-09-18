محافظ حفر الباطن يشهد حفل "ألفة" للتنمية الأسرية

حضر محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، مساء الأحد، حفل جمعية "ألفة" للتنمية الأسرية؛ بمناسبة مرور أربعة أعوام على تأسيس الجمعية.
كما شهد المحافظ مراسم توقيع عدد من مذكرات التعاون بين الجمعية ووزارة الدفاع، وجامعة حفر الباطن، ومديرية الشؤون الصحية.
وقالت جمعية "ألفة"، لـ"سبق": إن الحفل الذي حضره مديرو ومسؤولو الدوائر الحكومية بمحافظة حفر الباطن، تضمّن عددًا من الفقرات، شملت عرضًا مرئيًا عن الجمعية ومشروعاتها وأهدافها وبرامجها.
فيما أعرب محافظ حفر الباطن، عن سعادته بوجود هذه الجمعية المنبثقة من المشاركة المجتمعية، وبكل أعمالها لدعم الأسرة بالمحافظة.
وعبر عن فخره بما قدمته الجمعية من أعمال وبرامج، متطلعًا إلى استمراريتها؛ لأن مجتمعنا يستحق منا التفاني، وأن نكون يدًا واحدة مع قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- لخدمة المجتمع.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية "ألفة" للتنمية الأسرية مشعل الشريع، أهمية دور الجمعية في تقديم الخدمات والأعمال الأسرية ورفع الوعي للمجتمع؛ حيث بلغ عدد المستفيدين خلال أربعة أعوام، أكثر من 30 ألف مستفيد.
وفي ختام اللقاء، كرّم الأمير منصور بن محمد آل سعود، شركاء النجاح للجمعية والجهات المنظمة، والتقط الصور التذكارية مع أعضاء الجمعية.