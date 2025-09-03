لجنة التوطين بنجران تتابع جولات الرقابة على محلات "أبو ريالين" والخرداوات

تواصل لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران جولاتها الميدانية الرقابية على محلات "أبو ريالين" ومحلات بيع الخرداوات بالمنطقة، لمتابعة تنفيذ قرارات التوطين في هذا النشاط.
وشملت الجولات خلال الأسبوع زيارة 37 منشأة، جرى خلالها حصر العاملين والعاملات، حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين 115 موظفًا، من بينهم 57 موظفة سعودية. كما بلغ عدد الوافدين العاملين في المنشآت التي تمت زيارتها 76 وافدًا من جنسيات مختلفة.
ورصدت اللجنة ست فرص عمل جديدة يجري تجهيزها لتُشغل بسعوديين، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل المحلي.