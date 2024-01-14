أمير الشرقية يدشن برامج الوعي الفكري 2024

دشن أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان الإمارة، برامج وفعاليات الوعي الفكري 2024، التي تنظمها إدارة التعليم بالمنطقة في جميع مدارس البنين والبنات.