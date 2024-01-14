أمير الشرقية يدشن برامج الوعي الفكري 2024

دشن أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان الإمارة، برامج وفعاليات الوعي الفكري 2024، التي تنظمها إدارة التعليم بالمنطقة في جميع مدارس البنين والبنات.
وقدم مدير عام التعليم بالشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي، عرضًا عن البرامج المقدمة لبناء شخصيات الطلاب والطالبات وتثقيفهم، لبناء عقول واعية معتدلة في المجتمع التعليمي بالتكامل مع القطاعات ذات العلاقة بالمنطقة .
وقال "العتيبي": نسعى من خلال البرامج لنشر الوعي في الأوساط التعليمية والوقاية من كل فكر متطرف.
ولفت إلى تنفيذ زيارات ميدانية من خلال برنامج مدارس واعية لتوفير بيئة مدرسية آمنة، لبث رسائل إعلامية بعنوان "دقيقة وعي"، وتفعيل المناسبات الوطنية لترسيخ قيم المواطنة الصالحة مثل "يوم التأسيس" و"اليوم الوطني" و"يوم العلم"، بمشاركة الطلاب.
إضافة إلى إصدار المركز بالتعاون مع هيئة التراث، كتيبًا يبرز المواقع الأثرية في المنطقة الشرقية، بعنوان "معالم".