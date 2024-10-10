"بر الدوادمي" تدرب منسوبيها على نظام إلكتروني متكامل ضمن خطتها التحولية نحو "جمعية بلا ورق"

أنهت جمعية البر الخيرية بالدوادمي تدريب منسوبيها على نظام تقني متكامل، في إطار خطتها التحولية لتصبح "جمعية بلا ورق"، وذلك بهدف توفير الجهد والوقت وضمان سرعة وجودة المخرجات، بما يتماشى مع متطلبات المركز الوطني للقطاع غير الربحي وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
يشمل النظام التقني الجديد إدارة التعاملات الإدارية الداخلية، وتسجيل المستفيدين، وإدارة المستودعات والمخزون، وتحديد مواعيد صرف الإعانات، بالإضافة إلى متابعة الخطة التشغيلية ومؤشرات قياس الأداء لضمان متابعة أعمال الجمعية بكفاءة واحترافية.
وقال رئيس الجمعية، الدكتور بدر اليحيا، إن الجمعية تعمل بالتوازي على بناء خطتها الاستراتيجية الخمسية، إلى جانب التحول التقني الكامل ليتم تنفيذ أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية وفق معايير الأداء المحددة. كما أكد أن الجمعية تعمل على بناء هوية بصرية جديدة تعكس التحول الحالي وتعزز الاستدامة وتعظيم الأثر.
وأشاد الدكتور اليحيا بحوكمة القطاع غير الربحي في المملكة، والتي تشهد دعمًا وتمكينًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأكد أن هذه الحوكمة تعتمد على معايير احترافية تعزز العمل المؤسسي المنظم، مثل الامتثال، الشفافية، الإفصاح، والسلامة المالية، مما يسهم في نضج القطاع وتحقيق أثر أعمق على المستفيدين.