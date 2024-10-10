"بر الدوادمي" تدرب منسوبيها على نظام إلكتروني متكامل ضمن خطتها التحولية نحو "جمعية بلا ورق"

وأشاد الدكتور اليحيا بحوكمة القطاع غير الربحي في المملكة، والتي تشهد دعمًا وتمكينًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأكد أن هذه الحوكمة تعتمد على معايير احترافية تعزز العمل المؤسسي المنظم، مثل الامتثال، الشفافية، الإفصاح، والسلامة المالية، مما يسهم في نضج القطاع وتحقيق أثر أعمق على المستفيدين.