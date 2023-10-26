بالتعاون مع "الصحة".. "تراحم الطائف" تُفعّل برنامجها "رايتك وردية" للتوعية بسرطان الثدي

وفي التفاصيل، شهد التفعيل حضورًا كثيفًا من المستفيدات، حيث اشتمل على عدة فقرات تتضمن التعريف بسرطان الثدي كونه مهمًا لجميع سيدات المجتمع، وكذلك التعريف برحلة الماموجرام، ولماذا يتم استخدام"التصوير الشعاعي للثدي"؟، وعن أهمية الكشف المبكر، ومتى يجب الكشف، وطريقة الحجز، وكذلك التحويل المباشر، وما الشائعات المتداولة بالمجتمع، وتقديم استشارات طبية عن طريق طبيبات مختصات.