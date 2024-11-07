"تعليم الطائف" تدعو الأسر لمشاركة الأبناء في التخطيط لأوقات الفراغ

دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، الأسر لمشاركة أبنائهم في التخطيط لاستثمار أوقات فراغهم.
وقالت: إن الإجازة فرصة للتعرّف على اهتمامات الأبناء واكتشاف مواهبهم وتنميتها، وممارسة الأنشطة.
جاء ذلك في مضمون الرسائل الاتصالية والتثقيفية التي أطلقتها الإدارة ضمن خطتها الإعلامية لتوعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، للاستفادة من إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول واستثمارها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
وتسعى الإدارة من خلال إعداد الرسائل الاتصالية والإعلامية إلى طرح العديد من الأساليب والطرق للاستفادة من الإجازة الصيفية.
إضافة إلى التوعية بأهمية تنظيم الوقت خلال الإجازة وغيرها، ووضع خطة خاصة للاستفادة من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، بما يتناسب مع المراحل العمرية للطلاب والطالبات.