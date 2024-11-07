"تعليم الطائف" تدعو الأسر لمشاركة الأبناء في التخطيط لأوقات الفراغ

جاء ذلك في مضمون الرسائل الاتصالية والتثقيفية التي أطلقتها الإدارة ضمن خطتها الإعلامية لتوعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، للاستفادة من إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول واستثمارها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.