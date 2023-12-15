غدًا.. انطلاق المؤتمر العلمي الأول للتغير المناخي وتأثيراته والتوقعات المستقبلية

الجدير بالذكر أن المركز الإقليمي للتغير المناخي تم تدشين أعماله في مارس 2023 تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، يهدف إلى التعامل مع التحدّيات المتزايدة التي تواجهها شبه الجزيرة العربية في مجال التغير المناخي، والمساعدة في تطوير المعلومات المناخية لتوفير خطط مساهمة للمملكة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.