وفد "إخاء" يزور "ابن نحيت" ويهديه صك "أجره لا ينقطع"

نظّم وفدٌ من المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" زيارة إلى اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت في منزله بالرياض، وذلك لتقديم الشكر والتقدير على مبادراته ودعمه السخي لأيتام "إخاء" بمشاركة الدكتور عبدالعزيز العُمري نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، والمهندس عمر الحسين الرئيس التنفيذي لـ "إخاء" ومحمد العجمي مدير مكتب الرئيس .
وجرى خلال الزيارة إهداؤه صك وقفي "أجره لا ينقطع" في صندوق إخاء الوقفي للأيتام، إضافة إلى خطاب شكر وتقدير من مجلس أمناء إخاء، وذلك عرفانًا لدعمه المتواصل للأيتام، وتعبيرًا عن امتنان الأبناء لمبادرته الكريمة ، وحرصه على تلمس احتياجاتهم ، والمساهمة بتحسين جودة حياتهم .
فيما شكر "ابن نحيت" للوفد هذه الزيارة المباركة والتقدير الذي قدمه وفد إخاء، واعدًا باستمرار الدعم وزيارة أبنائه الأيتام في مقراتهم.
وأكد "ابن نحيت" أن دعم الأيتام الأعزاء واجب اجتماعي ووطني ، ويعزز اللحمة الوطنية ويقوي النسيج الاجتماعي ويجسد التكاتف والتآزر الذي حثنا عليه ديننا الحنيف، وتضمنته المبادئ الإنسانية .