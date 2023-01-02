وفد "إخاء" يزور "ابن نحيت" ويهديه صك "أجره لا ينقطع"

وجرى خلال الزيارة إهداؤه صك وقفي "أجره لا ينقطع" في صندوق إخاء الوقفي للأيتام، إضافة إلى خطاب شكر وتقدير من مجلس أمناء إخاء، وذلك عرفانًا لدعمه المتواصل للأيتام، وتعبيرًا عن امتنان الأبناء لمبادرته الكريمة ، وحرصه على تلمس احتياجاتهم ، والمساهمة بتحسين جودة حياتهم .