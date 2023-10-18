محافظ الخرج يرعى حفل تخريج 351 متدربًا من معهد الصناعات الغذائية

وفي ختام الحفل، قدم الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز، دروعًا تقديرية لشركاء التدريب والتوظيف مع معهد الصناعات الغذائية، وهم صندوق الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة المراعي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، والصافي، وآفاق الغذاء، ونادك، ودرة التنمية المتقدمة، والمجموعة السعودية لغرف التبريد.