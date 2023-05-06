رئيس جامعة الملك خالد يشهد احتفال "علوم وآداب" المجاردة وتدشين "أملنا"

من جانبها قالت عميدة كلية العلوم والآداب بالمجاردة الدكتورة مها محمد الشهري، في كلمتها خلال الحفل: تسعى الكلية دائمًا إلى التطوير والإبداع، باستغلال ما تقدمه الجامعة من دعم مستمر يسهم في توفير وتعزيز روح التنافس وتعزيز الابتكار والإبداع بين طالبات الكلية، من خلال ابتكار وتطوير المشروعات التي تسعى في المقام الأول إلى مواكبة التطور التكنولوجي في ضوء رؤية المملكة 2030.

وقد تخلل الحفل عرضٌ لأبرز المشروعات البحثية والأنشطة الطلابية التي قدمتها الطالبات، وجاءت مبادرة التميز في التعلم الإلكتروني في نسختها الثانية؛ لرفع جودة مخرجات العملية التعليمية، ودعم التعلم التقليدي بأدوات وتقنيات التعلم الإلكتروني.