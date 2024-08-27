محافظ الزلفي يرعى انطلاقة "مهرجان التمور والمنتجات الزراعية 2"

رعى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، حفل تدشين مهرجان الزلفي للتمور والمنتجات الزراعية الثاني الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، بحضور وكيل المحافظة عبدالعزيز بن محمد الثاقب، والشيخ محمد بن حمد الدريس، ومدير مكتب الوزارة بالزلفى عبدالمحسن بن أحمد السلمان، ومديري ورؤساء القطاعات الأمنية والحكومية في الصالات الرياضية بالمحافظة.
وتجوّل "العتيبي" في أجنحة المشاركين من المزارعين والمنتجين والشركات والمصانع المنتجة للتمور والمنتجات الزراعية والغذائية الذين بلغوا 70 مزارعًا وعارضًا وعدد من الشركات الوطنية.
وتفقّد "العتيبي" مناطق الترفيه والفود تراك والمطاعم والفنون وصالة الأسر المنتجة، مستمعًا لشرح واف عنها من المدير التنفيذي للمهرجان عبدالرحمن بن عطاالله الخضيري.
واشتمل الافتتاح على حفل خطابي تخلله كلمة المدير التنفيذي للمهرجان، سلط الضوء خلالها على جديد المهرجان في نسخته الثانية.
وتفاعل الحضور مع أغنية المهرجان بعنوان "صدى طويق" من كلمات عبدالرحمن بن عطاالله الخضيري وغناء مجموعة نجوم السلام.
وفي ختام الحفل، كرّم محافظ الزلفي الداعمين والمشاركين والمساهمين، كما أهدى مدير مكتب الوزارة عبدالمحسن السلمان درع المهرجان، إلى محافظ الزلفي؛ تقديرًا لرعايته افتتاح المهرجان ودعمه له منذ أن كان فكرة حتى انطلاقته.
وأكد "السلمان" أن فرق العمل تقوم على رصد وتحليل وتقييم أعمال المهرجان وآثارها على السوق والإنتاج المحلي وتفاعل مختلف شرائح المجتمع.