محافظ الزلفي يرعى انطلاقة "مهرجان التمور والمنتجات الزراعية 2"

وفي ختام الحفل، كرّم محافظ الزلفي الداعمين والمشاركين والمساهمين، كما أهدى مدير مكتب الوزارة عبدالمحسن السلمان درع المهرجان، إلى محافظ الزلفي؛ تقديرًا لرعايته افتتاح المهرجان ودعمه له منذ أن كان فكرة حتى انطلاقته.