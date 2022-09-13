"دار كبار السن" بالطائف تكرم "كفى" لنجاحها في معالجة 12 نزيلاً

كرّم مدير دار الرعاية الاجتماعية بمحافظة الطائف بدر بن مطر السميري، جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، وذلك في ختام البرنامج التوعوي ( دار الرعاية الاجتماعية بالطائف، خالية من التدخين) الذي نفذته الجمعية بالدار على مدى ثلاثة أشهر.
وصرح مدير فرع جمعية كفى بالطائف عبدالله بن محمد الشهري بأنه خلال فعاليات البرنامج فقد تم علاج 12 من منسوبي الدار ما بين عاملين ونزلاء من المسنين وذلك بالتعاون بين أطباء كفى وفريق الدار الطبي.
وشكر "الشهري" إدارة الدار وكل منسوبيها على تعاونهم في إنجاح البرنامج ، فيما عبّر عن سعادته بتجاوب الآباء من كبار السن مع البرنامج العلاجي لما فيه سلامتهم والحفاظ على أرواحهم من سموم التدخين.