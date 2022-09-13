"دار كبار السن" بالطائف تكرم "كفى" لنجاحها في معالجة 12 نزيلاً

وشكر "الشهري" إدارة الدار وكل منسوبيها على تعاونهم في إنجاح البرنامج ، فيما عبّر عن سعادته بتجاوب الآباء من كبار السن مع البرنامج العلاجي لما فيه سلامتهم والحفاظ على أرواحهم من سموم التدخين.