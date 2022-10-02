"الشؤون الإسلامية" تطلق برنامجًا علميًّا لطلبة المنح

بدوره، أفاد مساعد مدير معهد الأئمة والخطباء المشرف العام على البرنامج العلمي في الوزارة، الشيخ موسى التويجري، بأن تنظيم الدورات والبرامج العلمية بالتعاون مع الجامعة يأتي ضمن خطط الوزارة لتفعيل الشراكات مع قطاعات المؤسسات التعليمية؛ لتأهيل الطلاب، وتزويدهم بكل ما ينفعهم في حياتهم العلمية والعملية. مثمنًا تعاون الجامعة في دعم الطلبة، وتزويدهم بالبرامج النوعية، التي تُسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030، ونشر روح المواطنة والوسطية والاعتدال والتسامح.