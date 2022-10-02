"الشؤون الإسلامية" تطلق برنامجًا علميًّا لطلبة المنح

انطلقت في رحاب جامعة أم القرى لقاءات البرامج العلمية التي يُنظِّمها معهد الأئمة والخطباء بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الجامعة، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، الموجهة لطلاب وطالبات المنح الدراسية بالجامعة، الذين يمثلون 87 دولة حول العالم. وتستمر اللقاءات على مدار ثلاثة أيام بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية.
وقال عميد عمادة شؤون الطلاب، الدكتور ذياب المالكي، إن الجامعة حرصت على تفعيل البرامج العلمية لطلبة المنح الداخلية والخارجية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، باعتبارهم سفراء بلدانهم في السعودية الناقلين للمعارف والعلوم بعد انتهاء دراستهم، وعودتهم إلى أوطانهم.. مؤكدًا جهود وزارة التعليم في استقطاب طلبة المنح من مختلف أقطار العالم؛ ليكملوا تعليمهم داخل الجامعات السعودية، وجامعة أم القرى إحدى المؤسسات التعليمية التي كرست جهودها في تيسير رحلة الطلبة التعليمية وإثراء معرفتهم بكل بما يحتاجون إليه.
بدوره، أفاد مساعد مدير معهد الأئمة والخطباء المشرف العام على البرنامج العلمي في الوزارة، الشيخ موسى التويجري، بأن تنظيم الدورات والبرامج العلمية بالتعاون مع الجامعة يأتي ضمن خطط الوزارة لتفعيل الشراكات مع قطاعات المؤسسات التعليمية؛ لتأهيل الطلاب، وتزويدهم بكل ما ينفعهم في حياتهم العلمية والعملية. مثمنًا تعاون الجامعة في دعم الطلبة، وتزويدهم بالبرامج النوعية، التي تُسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030، ونشر روح المواطنة والوسطية والاعتدال والتسامح.