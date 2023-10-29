هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز توقِّع مذكرة تفاهم مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالأردن

وقَّعت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية اليوم مذكرة تفاهم مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالأردن، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله أحمد العامر، والمدير العام للجمعية فادي الناصر.
وتهدف المذكرة الموقعة في العاصمة الأردنية عمّان إلى تعزيز التفاهم والتشارك بتبادل المعارف، وتطوير برامج مشتركة في مجالات عديدة، منها تطوير برامج السياحة البيئية، وخلق رحلة متكاملة لزوار محميات الطرفين، والترويج لها، وحماية الكائنات الفطرية العابرة للحدود، وتطوير برامج التوعية البيئية، وتنمية المجتمعات المحلية، إضافة إلى بناء القدرات المؤسسية في مجال الشراكة بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
وتعد الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مؤسسة وطنية غير حكومية، تأسست عام 1966م، وهي مسؤولة عن حماية الحياة البرية والتنوع الحيوي في مناطق المملكة الأردنية الهاشمية كافة، من خلال برامجها المتخصصة بتأسيس وإدارة المحميات الطبيعية، وتنفيذ برامج حماية الأنواع البرية وتنظيم الصيد، إضافة لتشجيع برامج السياحة البيئية من خلال إدماج دور المجتمعات المحلية في البرامج التنموية المختلفة ضمن مناطق المحميات الطبيعية.
يُذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية شهدت مؤخرًا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تصب ضمن استراتيجيات الهيئة في توسيع المشاركة مع الجهات ذات الاختصاص؛ لتعزيز دورها الثقافي والمعرفي والبيئي، وتوحيد الجهود ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف كافة.