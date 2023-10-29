هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز توقِّع مذكرة تفاهم مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالأردن

وتهدف المذكرة الموقعة في العاصمة الأردنية عمّان إلى تعزيز التفاهم والتشارك بتبادل المعارف، وتطوير برامج مشتركة في مجالات عديدة، منها تطوير برامج السياحة البيئية، وخلق رحلة متكاملة لزوار محميات الطرفين، والترويج لها، وحماية الكائنات الفطرية العابرة للحدود، وتطوير برامج التوعية البيئية، وتنمية المجتمعات المحلية، إضافة إلى بناء القدرات المؤسسية في مجال الشراكة بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.