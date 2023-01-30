"صحة حائل" تنفذ جولات إشرافية على مراكز الرعاية الصحية الأولية

نفّذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بالصحة العامة، جولات إشرافية على مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وتضمّنت الجولة مراكز: "الشنان، والنعي، والجحفة، وطابة، وموقق، ودليهان، والفرحانية، وجبة، والحفير"؛ بهدف متابعة تنفيذ البرامج الصحية والأمراض المزمنة ورفع جودتها.
وتُعتبر البرامج الصحية والأمراض المزمنة من أهم البرامج التي يتم تقديمها في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتشمل برامج: الزواج الصحي، والفحص المبكر لحديثي الولادة، والرعاية النفسية الأولية، وصحة الطفل، ورعاية كبار السن، وصحة المرأة، وصحة العين، ومكافحة داء السكري، والوقاية من الأمراض القلبية والوعائية، ومكافحة السرطان، ومكافحة السمنة، ومكافحة الربو.
وقالت إدارة الصحة العامة: إن تقديم البرامج الصحية ومكافحة الأمراض المزمنة محل اهتمام وزارة الصحة؛ لتطبيقها في مراكز الرعاية الصحية الأولية بمستوى عالٍ؛ ليستفيد المواطن كمها بزيادة مستوى الصحة العامة عبر مسارات عدة، منها: التوعية الصحية لتعزيز العادات الصحية السليمة، وتقديم الخدمات التي تقلل بإذن الله من الوقوع بالمشاكل الصحية، وتقديم العلاج للتعايش معها.