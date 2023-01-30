"صحة حائل" تنفذ جولات إشرافية على مراكز الرعاية الصحية الأولية

وتُعتبر البرامج الصحية والأمراض المزمنة من أهم البرامج التي يتم تقديمها في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتشمل برامج: الزواج الصحي، والفحص المبكر لحديثي الولادة، والرعاية النفسية الأولية، وصحة الطفل، ورعاية كبار السن، وصحة المرأة، وصحة العين، ومكافحة داء السكري، والوقاية من الأمراض القلبية والوعائية، ومكافحة السرطان، ومكافحة السمنة، ومكافحة الربو.