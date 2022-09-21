الرئيس التنفيذي لـ"إخاء" يهنئ القيادة باليوم الوطني 92

رفع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" المهندس عمر بن عبدالرحمن الحسين، باسمه ونيابة عن منسوبي ومستفيدي المؤسسة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظهما الله- وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة.
وقال المهندس "الحسين": "اليوم الوطني للمملكة يختصر الذكرى المجيدة لنشأة دولة حديثة، لواؤها معقود على أساس متين من التوحيد ومبادئ الدولة المعاصرة، أرسى أركانها جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وتعاقب أبناؤه البررة من بعده لإكمال هذه المسيرة المشرقة، وتشكيل كيان عظيم لا تهزه الرياح، ولا تعبث به تقلبات الزمان".
وأضاف "الحسين": إن المملكة أصبحت من أكثر الدول تأثيرًا على الساحة الدولية؛ لما تمتلكه من منجزات ومكتسبات تمت إدارتها وتفعيلها لخدمة الإنسانية جمعاء.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ"إخاء" أن الشعب السعودي يستذكر في هذا اليوم وحدة وطنية ضاربة في المجد والبطولات، ويترجم مفهوم التلاحم ومتانة الوفاء.
وقال: يزدان هذا اليوم توهجًا بما تحقق من ازدهار وتطوير في كل القطاعات والميادين في عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الذي أرسى مكونات الدولة الحديثة برؤية طموحة واعدة وجراءة نحو بناء مستقبل زاهر لأبناء الوطن والأجيال القادمة.