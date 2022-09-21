الرئيس التنفيذي لـ"إخاء" يهنئ القيادة باليوم الوطني 92

وقال المهندس "الحسين": "اليوم الوطني للمملكة يختصر الذكرى المجيدة لنشأة دولة حديثة، لواؤها معقود على أساس متين من التوحيد ومبادئ الدولة المعاصرة، أرسى أركانها جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وتعاقب أبناؤه البررة من بعده لإكمال هذه المسيرة المشرقة، وتشكيل كيان عظيم لا تهزه الرياح، ولا تعبث به تقلبات الزمان".