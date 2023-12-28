"الجهني" يُثمن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الثامنة لمجلس الشورى

ثمن رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد بن سعيد الجهني، اليوم الخميس، الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.
وقال "الجهني": إن الخطاب اشتمل على معانٍ عميقة، ورصد لما تحقق من إنجازات لبلادنا الغالية، في ظل قيادتها الرشيدة - رعاها الله - التي تمضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات والتطور وتوفير كل سبل الحياة الكريمة لمواطنيها.
وأضاف رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد": فوز المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030"، والذي يعتبر من أبرز المحافل العالمية، يأتي استشرافاً للمستقبل، وتأكيداً لما تحظى به بلادنا من مكانة عالمية.
وأكد أن المملكة تمضي قدماً في التنمية والتطوير، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.
وتابع "الجهني": بلادنا الغالية تذخر بمشروعات كبيرة وإنجازات غير مسبوقة، ويقف خلف كل هذه الإنجازات العظيمة قيادة حكيمة سخّرت وقتها في تنمية المواطن ورفعة وعز هذا الوطن الطموح برجالاته ومقدراته التي تستوجب منا الدعاء، بأن يحفظ المولى قيادتنا التي لا تألو جهداً في المضي قدماً في تحقيق المزيد من التطور والازدهار على كل الأصعدة والمجالات.
ونوّه رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل الدكتور ساعد الجهني؛ بما تحظى به شعيرة الحج والمشاعر المقدسة والحرمان الشريفان، من اهتمام ورعاية وعناية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - داعياً الله عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها.