"الجهني" يُثمن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الثامنة لمجلس الشورى

وتابع "الجهني": بلادنا الغالية تذخر بمشروعات كبيرة وإنجازات غير مسبوقة، ويقف خلف كل هذه الإنجازات العظيمة قيادة حكيمة سخّرت وقتها في تنمية المواطن ورفعة وعز هذا الوطن الطموح برجالاته ومقدراته التي تستوجب منا الدعاء، بأن يحفظ المولى قيادتنا التي لا تألو جهداً في المضي قدماً في تحقيق المزيد من التطور والازدهار على كل الأصعدة والمجالات.